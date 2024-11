No primeiro confronto, Nunes e Boulos sobem o tom em discussões sobre segurança e apagão

Primeiro a perguntar no debate promovido por RECORD e Estadão com candidatos à Prefeitura de São Paulo, neste sábado (19), Ricardo Nunes (MDB) questionou Guilherme Boulos (PSOL) sobre o tema da segurança pública. Nunes disse que Boulos defendeu o fim da Polícia Militar no passado. O candidato do PSOL retrucou o oponente do MDB e abordou a questão da falta de energia após uma tempestade na capital paulista.