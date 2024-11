Nunes e Boulos trocam acusações sobre temas polêmicos e aliados de campanha

No terceiro confronto direto do debate promovido por RECORD e Estadão entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB) questionou Guilherme Boulos (PSOL) sobre temas polêmicos, como liberação das drogas, legalização do aborto e fim da Polícia Militar. Na resposta, o candidato do PSOL também questionou o adversário do MDB sobre aliados dele que estariam supostamente envolvidos com o crime. Os dois candidatos trocaram acusações.