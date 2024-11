Nunes questiona participação de Boulos em invasão à área de mananciais

Iniciando mais uma rodada de confrontos, Ricardo Nunes (MDB) questiona Guilherme Boulos sobre a participação dele na invasão a um terreno dentro de uma área de mananciais na Vila Nova Palestina. O candidato do PSOL respondeu que o projeto havia sido aprovado e seria um modelo ambientalmente, com esgoto ecológico e energia solar. Nunes rebateu que o terreno era privado e que as pessoas foram abandonadas.