RECORD promove debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo neste sábado (19)

Neste sábado (19), às 21h00, os candidatos à prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL) e Ricardo Nunes (MDB), participarão de um debate transmitido ao vivo pela RECORD e outras plataformas. Durante o evento, os candidatos discutirão suas propostas para temas relevantes à população paulistana. A transmissão estará disponível no R7.com, no PlayPlus, no estadão.com, pela rádio Eldorado e também nas redes sociais.