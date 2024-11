Roseann Kennedy cita Enel e questiona Ricardo Nunes sobre privatização da Sabesp

Jornalista do Estadão, Roseann Kennedy se os problemas apresentados pela Enel com o fornecimento de energia não podem se repetir com a Sabesp, cuja cessão à iniciativa privada foi apoiada pelo atual prefeito. Nunes citou a regulamentação e disse que o saneamento básico e o abastecimento de água vão melhorar na nova fase da companhia. Boulos discorda e disse que a população pode vir a ficar sem água.