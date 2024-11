Veja o resumo do dia de votação em BH

Moradores da capital mineira foram às urnas, neste domingo (27), para decidirem quem será o novo prefeito da cidade. O dia de votação, segundo representantes das forças de segurança, transcorreu dentro da normalidade. Também não foram registradas ocorrências na cidade de Uberaba, a 481 km de Belo Horizonte, onde também acontece 2º turno. As informações foram confirmadas pelo Desembargador Julio Cesar Lorens, vice-presidente e corregedor do TRE, no fim da tarde deste domingo. Participaram da coletiva, representantes das polícias civil, militar, penal, federal, rodoviária federal, bombeiros, ministério público e Sejusp.