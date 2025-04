China lança exercícios militares em larga escala ao redor de Taiwan Manobras ocorrem em meio a tensões diplomáticas e aumentam pressão sobre a região. Forças chinesas divulgaram propaganda destacando manobras na ilha Internacional|Do R7 01/04/2025 - 10h30 (Atualizado em 01/04/2025 - 10h30 ) twitter

Imagens divulgadas por Taiwan mostram embarcações militares da China nas águas da ilha antes dos exercícios militares desta terça-feira (1º) Divulgação/Ministério da Defesa de Taiwan

A China lançou uma série de exercícios militares ao redor de Taiwan na manhã desta terça-feira (1º), no horário local -- noite de segunda (31), em Brasília -- com navios de guerra, aeronaves e artilharia pesada.

O comando das Forças Armadas chinesas disse que a operação é uma resposta às ações do governo taiwanês, as quais Pequim chama de “provocações separatistas”.

O Exército de Libertação Popular da China anunciou que os exercícios envolveram patrulhas de prontidão para combate, ataques a alvos terrestres e marítimos, interceptação aérea e bloqueio de rotas estratégicas.

Ao mesmo tempo, os militares chineses divulgaram nas redes sociais uma campanha de propaganda intitulada “Fechando o Cerco”. As imagens mostram navios e caças chineses cercando Taiwan.

‌



O Ministério da Defesa de Taiwan disse que monitorou de perto as manobras chinesas e respondeu mobilizando caças, navios militares e sistemas de mísseis. Segundo a pasta, mais de 10 embarcações chinesas se aproximaram da zona contígua da ilha, a cerca de 44 km da costa.

O governo de Taiwan condenou os exercícios militares e acusou Pequim de ser um “criador de problemas” na região. Em nota, a presidência do país declarou que as forças armadas taiwanesas estão preparadas para “defender a soberania nacional e garantir a segurança da população”.

‌



Os Estados Unidos disseram que continuarão apoiando Taiwan e condenando as “táticas de intimidação” de Pequim. Washington alertou que a crescente pressão militar da China pode desestabilizar o Indo-Pacífico.

Imagem de propaganda divulgada por militares chineses mostra navios e caças do país cercando Taiwan Divulgação/Centro de Mídia de Notícias do Exército de Libertação Popular Chinês

Escalada de tensão

As manobras militares ocorrem em um momento de crescente pressão chinesa sobre Taiwan, especialmente após a aproximação da ilha com os Estados Unidos. Desde a posse de Lai Ching-te, em maio, a China tem intensificado as críticas ao novo governo e realizado simulações de invasão.

‌



A tensão entre China e Taiwan remonta à guerra civil chinesa, quando os nacionalistas do Kuomintang fugiram para a ilha em 1949 após a vitória comunista de Mao Tsé-Tung. Desde então, Pequim considera Taiwan uma província rebelde e não descarta o uso da força para reunificá-la ao território continental.

