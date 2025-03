Como bitucas de cigarro desencadearam uma crise no exército de Kim Jong-un Coreia do Norte apontou ‘disciplina frouxa’ entre comandantes e soldados que procuram resto de tabaco para fumar Internacional|Do R7 22/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 22/03/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kim Jong-un saúda militares durante apresentação de unidades de tanques, na Coreia do Norte, em 13 de março de 2024 KCNA

O exército de Kim Jong-un está enfrentando uma crise interna. Isso porque as forças armadas da Coreia do Norte estão ameaçando punições aos soldados que vão para as ruas procurar bitucas de cigarro para dar um último trago.

Em uma reunião do comitê político geral do exército, realizado em 14 de março, o alto comando das forças armadas tratou o caso como um exemplo da “disciplina frouxa” entre comandantes e soldados.

As informações foram passadas à Radio Free Asia por um integrante do exército que participou da videoconferência que abordou o tema.

Nesta reunião, os soldados foram fortemente advertidos contra pegar pontas de cigarro. Foi oficialmente declarado que qualquer soldado pego procurando pontas de cigarro na rua seria punido com ‘trabalho revolucionário’ por pelo menos três meses”, disse o militar. “Trabalho revolucionário” é uma expressão usada para designar tarefas mais difíceis a serem executadas pelos soldados.

‌



De acordo com o militar, pessoas vasculhando pontas de cigarro para salvar tabaco não fumado é um problema recente, mas é considerado uma quebra de decoro para um soldado uniformizado fazer isso.

Cada soldado recebe 15 maços de cigarros por mês. No entanto, os comandantes pegam todo o suprimento. “Então, os soldados ficam catando as pontas porque não têm cigarros para fumar”, afirmou o militar.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Outro soldado afirmou que o suprimento diminuiu de 15 para 10 maços de cigarro para cada guarda de fronteira desde o ano passado. Além disso, os comandantes pegam a maior quantidade possível.

Ele disse que todas as tardes os líderes dos guardas de fronteira enviam dois soldados para coletar pontas de cigarro porque todas as unidades têm escassez de cigarros.

‌



A “caçada” por bitucas de cigarro é feita não só por soldados de baixa patente, mas também por militares de maior graduação.

Mulheres também passaram a vasculhar o chão em busca de resto de tabaco. Na Coreia do Norte, elas são proibidas de fumar.

As mulheres trocam o tabaco coletado por filtros que os homens encontraram. Esses filtros são vendidos, e com o dinheiro obtido elas compram comida para os soldados.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5