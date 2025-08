Como é o Su-30, caça russo que a Ucrânia diz ter destruído com drones Aeronave bimotor, avaliada em até US$ 50 milhões, foi alvo de ataque noturno na Crimeia nesta segunda-feira (4) Internacional|Do R7 04/08/2025 - 11h29 (Atualizado em 04/08/2025 - 11h29 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Ucrânia afirma ter destruído um caça russo Su-30SM em ataque com drones na Crimeia.

Operação danificou também quatro aeronaves militares, incluindo três bombardeiros Su-24.

O Su-30SM, avaliado entre US$ 35 milhões e US$ 50 milhões, é uma aeronave multifuncional de combate.

A ação é parte dos esforços da Ucrânia para reduzir a capacidade militar russa na região do Mar Negro. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Um Su-30 russo em uma pista de decolagem Reproducão/X/@Bricktop_NAFO

O Serviço de Segurança Interna da Ucrânia (SBU) disse ter destruído um caça russo Su-30SM e danificado outras quatro aeronaves militares em um campo de aviação na cidade de Saky, na Crimeia ocupada pela Rússia, em um ataque com drones nesta segunda-feira (4).

A operação, conduzida pelo Centro de Operações Especiais do SBU, também atingiu três bombardeiros Su-24 e um depósito de armas de aviação, causando danos “significativos”, segundo a Ucrânia, às operações militares russas na região do Mar Negro.

O que é o Su-30?

O Sukhoi Su-30 é um caça bimotor supermanobrável, projetado para dois tripulantes, desenvolvido pela Sukhoi Aviation Corporation, da Rússia.

Trata-se de uma aeronave multifuncional, capaz de realizar missões ar-ar (combate aéreo) e ar-superfície (ataques ao solo) em todas as condições climáticas.

A produção em série da aeronave começou no início da década de 2010, como uma evolução do Su-27, pertencente à família de caças Flanker.

Ele é fabricado em duas versões principais: o Su-30MKK e o Su-30MK2, voltados principalmente para exportação à China, Indonésia, Venezuela e Vietnã.

Essas versões são semelhantes ao caça F-15E, dos Estados Unidos, com capacidade para missões de superioridade aérea e ataques precisos.

O Su-30SM, modelo destruído no ataque ucraniano, é avaliado entre US$ 35 milhões e US$ 50 milhões (entre R$ 192 milhões e R$ 275 milhões, aproximadamente), segundo o SBU.

Em março, a Ucrânia afirmou ter abatido um Su-30 utilizando um míssil disparado de um drone marítimo em um ataque próximo à cidade portuária de Novorossiisk, no Mar Negro.

Na época, a inteligência militar ucraniana disse que aquela era a primeira vez no mundo em que uma aeronave de combate era destruída por um drone marítimo (assista abaixo).

Ataque na Crimeia

A base aérea de Saky é essencial para as operações russas no Mar Negro, sendo usada para ataques regulares à Ucrânia, patrulhas, vigilância por radar, orientação de alvos e escolta de aeronaves de longo alcance.

Além da destruição total do Su-30SM, outro caça do mesmo modelo foi danificado, assim como três bombardeiros Su-24, aeronaves supersônicas desenvolvidas na década de 1970 pela antiga União Soviética.

Segundo o SBU, a ação faz parte de uma série de esforços para “enfraquecer a capacidade do inimigo de travar sua guerra de agressão contra a Ucrânia”.

A Rússia, que ocupa cerca de um quinto do território ucraniano desde a invasão iniciada em fevereiro de 2022, não se pronunciou oficialmente sobre o ataque.

Os drones ucranianos têm se mostrado uma ferramenta eficaz contra alvos russos. Em 1º de junho, a Ucrânia lançou a Operação Teia de Aranha, um ataque em massa com drones que danificou 41 aeronaves em quatro bases aéreas no interior da Rússia.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp