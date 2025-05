Europa está se armando para se defender de guerra de anexação de Putin, diz especialista

Apesar das declarações de Donald Trump , a Ucrânia acusou a Rússia de prolongar as negociações de paz para ganhar tempo, nesta terça-feira (20). De acordo com Volodymyr Zelensky , é evidente que Moscou quer continuar com a guerra e com a ocupação do território ucraniano.



O líder afirmou que não vai retirar as tropas ucranianas do próprio território, e que, se essa for uma das condições de Vladimir Putin , significa que a Rússia não quer um cessar-fogo. Atualmente, militares russos ocupam várias áreas na Ucrânia, incluindo as regiões de Donetsk, Kherson, Zaporizhzhia e Crimeia.



Para Vitelio Brustolin, o professor de relações internacionais, está claro o desejo dos ucranianos de resistirem à presença russa. Em entrevista ao Conexão Record News , Brustolin afirma que “nesse momento, nós estamos vendo claramente uma guerra de anexação, e na Europa ninguém acredita que Putin vai parar na Ucrânia. Por isso que os europeus estão se armando a 800 bilhões de euros”.