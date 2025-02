Conheça o museu que mistura ilusão de ótica e ciência nos EUA

Um museu localizado em Miami, na Flórida, vem conquistando visitantes com suas experiências interativas , que misturam arte, ciência e entretenimento. Inaugurado em 2022 no bairro de Wynwood, o espaço ficou conhecido por sua cena artística vibrante que desafia a mente e envolve o público entre mais de 70 exposições.



Diferente de outras atrações imersivas, a instituição permite que os visitantes interajam diretamente com as instalações, tocando e manipulando os objetos para entender os efeitos visuais produzidos por eles. Além disso, cada ilusão é explicada por meio da ciência e da matemática, tornando a experiência educativa e divertida para todas as idades.



Com unidades também na Ásia e na Europa, o museu se destaca por suas salas lúdicas e coloridas, que garantem fotos impressionantes para as redes sociais.