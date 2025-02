França ameaça retaliar Rússia após ‘expulsão’ de jornalista francês Governo de Vladimir Putin diz que decisão é resposta à recusa de Paris em conceder vistos a jornalistas russos Internacional|Do R7 07/02/2025 - 12h03 (Atualizado em 07/02/2025 - 12h03 ) twitter

Benjamin Quénelle participa de um evento com alunos de jornalismo em Paris, em abril de 2022 Reprodução/X/@cfjparis

A França ameaçou nesta quinta-feira (6) uma possível retaliação contra a Rússia após o governo de Vladimir Putin retirar o credenciamento de imprensa de um jornalista do tradicional jornal francês Le Monde, que considerou o caso como uma “expulsão disfarçada”.

A medida russa foi anunciada pela porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, que justificou a decisão como uma resposta à recusa da França em conceder vistos a jornalistas russos do jornal Komsomolskaya Pravda.

Segundo Zakharova, a ação contra o jornalista francês Benjamin Quénelle, que atuava em Moscou há mais de 20 anos, não tem relação com o trabalho dele, mas é uma retaliação às restrições impostas por Paris aos russos.

O Le Monde condenou o que classificou como uma decisão “arbitrária e sem precedentes” e ressaltou que, mesmo durante os momentos mais tensos da Guerra Fria, o jornal nunca deixou de manter um correspondente em Moscou.

“Esta decisão representa mais um obstáculo à liberdade de informação em um país onde jornalistas russos independentes já trabalham sob condições cada vez mais difíceis”, disse a direção do periódico em um artigo publicado na quarta-feira (5).

O Ministério das Relações Exteriores da França também criticou a ação russa e pediu que Moscou reverta a decisão, alertando que, caso contrário, haverá uma resposta.

“O argumento russo de que esta é uma medida recíproca é inadmissível. A França está totalmente preparada para considerar solicitações de jornalistas russos genuínos em nosso território”, disse o ministério em comunicado.

A tensão entre os dois países ocorre em um momento de forte repressão contra a imprensa na Rússia.

Desde a invasão da Ucrânia em 2022, Moscou tem intensificado o controle sobre a informação, impondo severas restrições à mídia independente e classificando muitos jornalistas como “agentes estrangeiros”.

Recentemente, casos como a prisão do jornalista americano Evan Gershkovich, do Wall Street Journal, condenado a 16 anos de prisão por espionagem, demonstram a crescente hostilidade do Kremlin contra a imprensa ocidental.