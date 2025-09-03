Logo R7.com
Guerra na Ucrânia faz EUA enfrentarem escassez de explosivos, diz jornal

Conflito afeta fornecimento de TNT, impactando produção de armas e operações de mineração no país, segundo New York Times

Internacional|Do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • A guerra na Ucrânia gerou escassez de trinitrotolueno (TNT) nos EUA, afetando a produção de armas e a mineração.
  • Os EUA, que antes eram auto-suficientes na produção de TNT, agora dependem de fornecedores estrangeiros, como Polônia, China e Rússia.
  • A decisão de reter munições desativadas pelo Pentágono e o redirecionamento de fornecimentos para a Ucrânia agravaram a crise de TNT.
  • O Congresso autorizou a construção de uma nova fábrica de TNT no Kentucky, prevista para operar em 2028, mas voltada apenas para uso militar.

O explosivo é essencial para projéteis de artilharia, bombas e operações em pedreiras Erik Mclean/Unsplash

A guerra na Ucrânia, iniciada pela Rússia em 2022, está causando uma escassez de trinitrotolueno (TNT) nos Estados Unidos, afetando tanto a produção de armas quanto a indústria de mineração, segundo informações publicadas pelo jornal The New York Times.

O explosivo, essencial para projéteis de artilharia, bombas e operações em pedreiras, enfrenta interrupções no fornecimento devido a mudanças no mercado global e decisões estratégicas dos militares norte-americanos.

Por mais de um século, os EUA têm dependido do TNT, um explosivo barato e abundante, essencial para armas militares e mineração comercial. Durante as guerras mundiais, milhões de toneladas desse artefato foram produzidas.

Até os anos 80, o país produzia o próprio material. Naquela década, no entanto, a última fábrica norte-americana foi fechada devido aos resíduos perigosos gerados na fabricação do explosivo.


Desde então, os EUA passaram a depender de fornecedores estrangeiros, como China, Rússia, Ucrânia e Polônia, que fornecem o material a preços baixos.

Outra fonte importante era o TNT reciclado de munições desativadas pelo Pentágono, como minas terrestres e bombas. Apesar de essas armas serem consideradas obsoletas para uso militar, o explosivo nelas contido ainda era viável.


O problema é que, desde o início da guerra na Ucrânia, as coisas mudaram. Os EUA decidiram manter as munições desativadas nos arsenais, o que fez reduzir o material disponível para reciclagem.

A Polônia, principal fornecedora de TNT para o Pentágono, passou a direcionar grande parte da produção para a Ucrânia, e a Rússia e a China, outros grandes fornecedores, suspenderam as exportações para os EUA, agravando a escassez.


Impactos na indústria e na defesa

A falta de TNT pressiona tanto a produção de armas quanto a mineração comercial, essencial para a extração de matérias-primas usadas em pontes, estradas e edifícios, de acordo com o New York Times.

Em pedreiras, o TNT é usado para detonar grandes quantidades de rocha. A escassez pode elevar os custos de matérias-primas e atrasar projetos de construção nos EUA. “O mundo como o conhecemos não existe sem explosivos industriais. Nove em cada dez processos de mineração dependem deles”, disse Clark Mica, presidente de uma associação comercial da indústria de explosivos, ao jornal.

Resposta à crise

Para enfrentar o problema, o Congresso norte-americano autorizou a construção de uma nova fábrica de TNT no Kentucky, com custo de US$ 435 milhões (aproximadamente R$ 2,3 bilhões).

A instalação, gerida pelo Exército, deve começar a operar no final de 2028, mas produzirá explosivos apenas para uso militar, sem planos de atender a indústria privada.

Enquanto isso, empresas buscam alternativas, como o tetranitrato de pentaeritritol (PETN), já fabricado em três fábricas nos EUA. Porém, não está claro se a produção pode ser ampliada rapidamente.

Uma porta-voz do Exército, sob anonimato, informou ao Times que o Pentágono não depende mais exclusivamente da Polônia e está trabalhando para aumentar a produção nacional de explosivos.

