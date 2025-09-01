Análise: Ucrânia entende o conflito com a Rússia como 'guerra de infraestrutura e de resiliência'

Ataques de drones russos contra instalações de energia ucranianas, que aconteceram entre sábado (30) e domingo (31), deixaram quase 60 mil famílias sem eletricidade no país. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky prometeu retaliação e ordenou novas ofensivas no interior da Rússia .



"Nós observamos uma retórica no sentido da busca pela paz. Entretanto, as ações se inclinam e direcionam para outro sentido", analisa Kleber Galerani, professor de relações internacionais, em entrevista ao Conexão Record News desta segunda-feira (1º).



Em meio às negociações por um cessar-fogo , ambos os países têm intensificado os ataques aéreos. Enquanto a Rússia tem como alvo os sistemas de energia e transporte ucranianos, a Ucrânia ataca refinarias de petróleo e oleodutos.



O especialista observa que "é uma retórica de escalada do conflito", já que a Ucrânia entende a guerra mais do que uma luta territorial, mas "uma guerra de infraestrutura e de resiliência". Segundo ele, as ofensivas ucranianas "já prejudicaram até 17% da capacidade de processamento do país".