Idosa embarca no voo errado e vai parar na Itália em vez da Alemanha Passageira de 79 anos criticou falhas de segurança após embarcar em avião de outra companhia rumo a destino incorreto Internacional|Do R7 27/05/2025 - 12h43 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h43 )

Lena e seu filho Paul-Johan Arquivo pessoal

Uma senhora de 79 anos embarcou por engano em um voo da Ryanair de Copenhague, na Dinamarca, para Bolonha, na Itália. A idosa, identificada como Lena, deveria ir para Berlim, na Alemanha, pela Easyjet. O erro só foi percebido quando o avião aterrissou e ela viu uma placa de boas-vindas na Itália.

Lena seguiu as indicações no aeroporto e entrou no avião após ver outros passageiros embarcando no mesmo portão, sem desconfiar que era o voo errado. Somente ao notar o nome da Ryanair no interior da aeronave e o tempo de voo maior do que o esperado, começou a suspeitar do equívoco.

A idosa afirmou que apresentou seu cartão de embarque e passaporte ao acessar a aeronave, mas não entende como conseguiu embarcar sem que ninguém percebesse que seu bilhete era para outro voo, operado por outra companhia aérea.

O voo para Bolonha partia do mesmo portão pouco antes do voo da Easyjet para Berlim, o que causou a confusão. A senhora relatou ter se sentido vulnerável e desamparada ao tentar explicar o erro aos funcionários da Ryanair e do aeroporto na Itália, que não lhe deram a assistência esperada.

Lena criticou a falha grave no processo de embarque e questionou como alguém sem o bilhete correto pôde entrar no avião, especialmente considerando os protocolos de segurança.

Seu filho, Paul-Johan, aguardava em Berlim e só soube do incidente horas depois, por mensagens da mãe informando estar na cidade errada. Ele relatou que tanto as companhias aéreas quanto o aeroporto se recusaram a assumir responsabilidade.

Após passar quase um dia no aeroporto de Bolonha, Lena foi transportada de táxi por quase duas horas até Veneza, onde dormiu em um hotel antes de pegar um voo para Berlim na manhã seguinte. Ela só chegou a Rostock, na Alemanha, onde encontraria o filho, após vários contratempos.

A bagagem da idosa, no entanto, ficou retida em Copenhague e ainda não foi recuperada.

A Ryanair respondeu que a responsabilidade pela escolha do voo correto é dos passageiros, apontando que há diversas informações disponíveis no aeroporto, como telas e anúncios sonoros, para evitar esse tipo de erro.

Casos de passageiros embarcando no voo errado, embora raros, representam um risco à segurança, já que o acesso ao avião sem a documentação correta pode ser explorado para fins maliciosos.

