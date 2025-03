Cessar-fogo no Mar Negro mostra habilidade de negociação de Trump, diz professor

Segundo o especialista em relações internacionais Augusto Teixeira, o acordo de cessar-fogo entre a Rússia e a Ucrânia na região do Mar Negro demonstra a habilidade do presidente americano, Donald Trump , como poderoso articulador internacional. Também ressalta os benefícios para os países envolvidos, que podem utilizar a rota marítima para escoar produtos.



Em entrevista à RECORD NEWS, Teixeira afirma que a suspensão temporária do conflito dá à Ucrânia a oportunidade de exportar sua produção de grãos, interrompida após o rompimento de um compromisso russo. Ele destaca que Moscou também se beneficia, pois o acordo permite a passagem de navios comerciais carregados de produtos agrícolas e reduz o risco de uma investida ucraniana na Crimeia.



Em 2022, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky firmaram um pacto para garantir a segurança da passagem de embarcações russas pelo Mar Negro, mas Moscou rompeu o acordo no ano seguinte.