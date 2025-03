Soldado norte-coreano diz que usou armas russas antidrone na guerra da Ucrânia Prisioneiro revelou uso de tecnologia de interferência contra drones ucranianos, sugerindo experiência adquirida por Pyongyang Internacional|Do R7 10/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 10/03/2025 - 02h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fotografia do soldado norte-coreano Ri, divulgada pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky em 11 de janeiro deste ano Reprodução/X/@ZelenskyyUa

Um soldado norte-coreano capturado pelas forças ucranianas disse que utilizava armas de interferência fornecidas pela Rússia para neutralizar drones na guerra contra a Ucrânia.

A revelação, feita em entrevista a um legislador sul-coreano, sugere que o exército de Kim Jong-un, até então inexperiente no uso de drones , está adquirindo conhecimento sobre a tecnologia no conflito .

O deputado Yu Yong-weon, do Partido do Poder Popular da Coreia do Sul, trouxe o caso à tona após uma visita à Ucrânia entre 23 e 26 de fevereiro. Ele divulgou trechos da conversa gravada com o soldado, identificado apenas como Ri, à agência de notícias Yonhap na sexta-feira (7).

O soldado é um dos dois norte-coreanos capturados em janeiro na região fronteiriça de Kursk, na Rússia , durante combates contra as tropas de Vladimir Putin . “Os prisioneiros pertencem ao Bureau Geral de Reconhecimento, e os russos lhes forneceram armas de forças especiais”, afirmou Yu, segundo a Yonhap.

‌



Ri revelou que sua companhia possuía seis armas de interferência de drones. “No início, os drones caíam facilmente, mas parecia que as tropas ucranianas mudaram a frequência, porque depois não desciam tão bem”, disse ele ao parlamentar.

A informação, relatada também pela Radio Free Asia, contradiz avaliações iniciais da agência de espionagem sul-coreana, que em janeiro acreditava que as tropas norte-coreanas não tinham expertise em drones .

‌



Experiência de combate e ameaça futura

Yu Yong-weon destacou o custo humano e estratégico da participação norte-coreana. “Eles estão sendo mobilizados, derramando sangue e ganhando experiência real de combate”, disse à Yonhap.

“Se muitos retornarem vivos à Coreia do Norte, podem representar uma ameaça direta a nós [sul-coreanos] no futuro”. Estima-se que mais de 12 mil soldados norte-coreanos foram enviados a Kursk , área parcialmente ocupada pela Ucrânia desde agosto do ano passado.

‌



Os relatos de Ri também expõem a dinâmica entre as tropas russas e norte-coreanas . Ele contou que sete soldados russos foram destacados para sua companhia, atuando como elo com as autoridades de Moscou.

“Eles coordenavam apoio de artilharia, forneciam suporte logístico, faziam reconhecimento com drones e compartilhavam dados conosco”, disse.

Filmagem de drone russo durante ataque a soldado norte-coreano Reprodução/Forças de Operações Especiais da Ucrânia

No entanto, Ri afirmou que os disparos de artilharia russos eram imprecisos, caindo em locais aleatórios. “Isso mostra que os norte-coreanos estavam sendo usados como bucha de canhão”, criticou Yu, apontando que o suporte “ineficaz” de Moscou provavelmente ampliou as baixas.

As inteligências dos Estados Unidos, da Ucrânia e da Coreia do Sul sugerem que as tropas norte-coreanas em Kursk enfrentam perdas massivas devido a ataques precisos de drones ucranianos .

Na última quarta-feira (5), o Serviço Nacional de Inteligência (NIS) da Coreia do Sul disse que monitora a possibilidade de transferência de tecnologia de drones entre o vizinho do Norte e a Rússia .

Nem Moscou nem Pyongyang reconhecem oficialmente a presença de tropas norte-coreanas na guerra.

Condições de cativeiro e desejo de desertar

Yu descreveu o encontro com Ri e outro soldado capturado, identificado como Paek, em um prédio usado como prisão de guerra na Ucrânia. Originalmente uma penitenciária, o local não tinha aquecimento, água quente ou ventilação adequada.

Os dois estavam em celas separadas, sem saber da presença um do outro. Em um momento surpreendente, Ri perguntou ao parlamentar se poderia ir para a Coreia do Sul e viver como desejava. “Eu o tranquilizei, dizendo que ele viveria bem no Sul”, contou Yu.