Menino de seis anos morre após inalar gás hélio de balão nos Estados Unidos Família alerta para riscos pouco conhecidos após tragédia ocorrida dias depois do aniversário do garoto Internacional|Do R7 06/06/2025 - 15h25 (Atualizado em 06/06/2025 - 15h44 )

Gunner Hyatt tinha acabado de completar seis anos Reprodução/GoFundMe

Gunner Hyatt, um garoto de seis anos, faleceu tragicamente após inalar gás hélio de um balão em sua casa em Mt. Carmel, nos Estados Unidos.

O incidente ocorreu em 29 de maio, poucos dias após a comemoração de seu aniversário.

Segundo o legista Shaun Keepes, as investigações preliminares indicam que a causa da morte foi sufocamento devido à inalação do gás inerte presente no balão. Ele destacou que os perigos desses balões são pouco reconhecidos, especialmente entre crianças pequenas.

‌



“Embora frequentemente vistos como decorações inofensivas, esses balões podem representar riscos graves — incluindo a possibilidade rara, porém devastadora, de sufocamento ou toxicidade pelo hélio”, afirmou Keepes. Novos exames toxicológicos ainda serão realizados para confirmar oficialmente a causa do falecimento.

‌



A polícia local também investiga o caso para esclarecer todas as circunstâncias que levaram à tragédia. Gunner havia acabado de concluir o jardim da infância na Mount Carmel Elementary School e era descrito como uma criança alegre e aventureira, cuja risada iluminava todos os ambientes.

‌



O obituário ressaltou que o menino amava atividades ao ar livre, como jogar beisebol, pescar e explorar a natureza. Ele também tinha grande paixão por caminhões monstros e adorava passeios em trilhas de lama com a família.

Gunner era o mais novo de três irmãos e sua tia, Bethany Hyatt, expressou profunda tristeza em redes sociais, descrevendo-o como “uma alegria absoluta e uma criança incrível de estar por perto.” Ela afirmou que todos que o conheciam o consideravam especial e que sua ausência será sentida para sempre.

Casos semelhantes também já foram registrados nos Estados Unidos. Em 2023, uma menina de sete anos do Tennessee morreu sufocada por um balão de hélio em formato do número “7” após seu aniversário.

