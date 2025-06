Cacatuas aprendem a usar bebedouro e fazem até fila para se refrescar na Austrália; veja vídeo

Simpáticas e inteligentes, um grupo de cacatuas de crista amarela começou a usar bebedouros para tomar água na Austrália . Sozinhas, as aves sobem na fonte, giram a manivela e equilibram o corpo para manter o fluxo de água. Além disso, elas fazem revezamento e até brigam pelo melhor lugar.



Segundo cientistas, esse comportamento inusitado surgiu provavelmente com uma cacatua mais criativa e foi reproduzido na região. No total, os pesquisadores avaliaram mais de 500 tentativas em Sydney, onde a espécie é muito presente. Em metade delas, as aves conseguiram aprender a ação.