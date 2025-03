Robô chinês surpreende com habilidade em movimentos de kung fu; assista No vídeo, o humanoide aparece dando um golpe direto, gira duas vezes e finaliza com um chute em um pedaço de madeira

