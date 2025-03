Vídeo: robô perde o controle e ataca espectadores na China

Um robô humanoide surtou e avançou contra os visitantes durante uma exibição no festival das luzes na cidade de Taishan, na China. Em uma cena digna de filme de ficção científica, a máquina surpreendeu o público e começou a tentar ultrapassar a barreira de proteção e quase deu uma cabeçada em um homem. Os seguranças pararam o equipamento antes do ataque e um operador precisou reiniciar o sistema do robô.



O Exterminador do Futuro e com questionamentos sobre a segurança Apesar do susto, ninguém se feriu no incidente. No entanto, a cena viralizou nas redes sociais, com internautas comparando a cena ao filmee com questionamentos sobre a segurança desse tipo de máquina