Trump volta a criticar Biden, Harvard, Putin e Zelensky em meio a celebrações do Memorial Day

Durante as comemorações do “Memorial Day”, feriado nos Estados Unidos nesta segunda-feira (26) em homenagem aos americanos mortos em combate, o presidente Donald Trump participou de cerimônia no cemitério nacional de Arlington, em Washington.



O republicano utilizou suas redes sociais para criticar o ex-presidente Joe Biden , a quem chamou de “escória”, e voltou a falar sobre a universidade de Harvard , instituição que se tornou alvo do presidente após batalha envolvendo estudantes estrangeiros. Trump também comentou os desdobramentos recentes da guerra entre Rússia e Ucrânia e criticou os presidentes Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.