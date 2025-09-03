‘Processo que muda o Brasil’: imprensa mundial repercute 1º dia de julgamento de Bolsonaro Veículos estrangeiros destacam soberania brasileira e tensões com EUA após primeiro dia de julgamento no STF por tentativa de golpe Internacional|Do R7 03/09/2025 - 11h20 (Atualizado em 03/09/2025 - 11h20 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O ex-presidente Jair Bolsonaro iniciou seu julgamento no STF por suposta articulação para um golpe de Estado após as eleições de 2022.

Acusado de tentar descredibilizar o resultado eleitoral e planejar assassinatos, ele enfrenta até 43 anos de prisão.

Imprensa internacional destaca as tensões entre o Brasil e os EUA, com menções às pressões de Trump sobre Bolsonaro.

O julgamento é considerado histórico, sendo a primeira vez que figuras poderosas são responsabilizadas por tentativas de derrubar a democracia brasileira. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, pode ser condenado a até 43 anos de prisão Divulgação/Antonio Augusto/STF

O primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF), iniciado na terça-feira (2), por suposta articulação de um golpe de Estado após as eleições de 2022, foi repercutido pela imprensa internacional.

Acusado de tentar descreditar o resultado eleitoral, planejar assassinatos de autoridades e incentivar a invasão dos Três Poderes, Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar, pode ser condenado a até 43 anos de prisão. A sentença é esperada até 12 de setembro.

O jornal norte-americano The New York Times publicou uma reportagem na edição impressa desta quarta-feira (3), intitulada “Como tentar dar um golpe e fracassar”, detalhando como Bolsonaro teria planejado anular as eleições.

O veículo afirmou que, em apenas nove semanas, o ex-presidente, com ajuda de aliados, elaborou um “plano arriscado e extraordinário”, elaborado entre a derrota eleitoral de 2022 e os atos de 8 de janeiro de 2023, para subverter o resultado do pleito.

O Times disse ainda que há um “vasto conjunto de provas” contra o ex-presidente, incluindo depoimentos e documentos que apontam tentativas de desacreditar a eleição e planos para assassinar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes.

A ausência de Bolsonaro no tribunal, atribuída a problemas de saúde, também foi destacada pelo jornal. A defesa do ex-presidente mencionou “soluços debilitantes” relacionados ao ataque a faca sofrido em 2018.

O jornal ainda apontou a mobilização de apoiadores de Bolsonaro para protestos no dia 7 de setembro, Dia da Independência, e as falas de Moraes, que condenou tentativas de intervenção externa, incluindo as de Bolsonaro e seu filho Eduardo, que buscaram apoio do presidente dos EUA, Donald Trump.

Jornal The New York Times publicou reportagem sobre Bolsonaro intitulada “Como tentar dar um golpe e fracassar” Reprodução/The New York Times

O jornal norte-americano The Washington Post enfatizou o confronto entre o Brasil e Trump em uma reportagem com o título “Juiz brasileiro abre julgamento de Bolsonaro com provocação a Trump”.

A publicação destacou que Moraes, alvo de pressões do presidente norte-americano, falou sobre tentativas de um “Estado estrangeiro” de interferir no processo, sem citar diretamente os EUA.

O jornal lembrou que o julgamento ocorre no prédio do STF, danificado pelos atos de 8 de janeiro de 2023, que ecoaram a invasão do Capitólio norte-americano em 2021, e descreveu o processo como um marco, já que “ninguém na história brasileira – nem general nem político – foi julgado por subverter a vontade do povo”.

The Washington Post citou Donald Trump em matéria sobre julgamento de Bolsonaro Reprodução/The Washington Post

A agência de notícias britânica Reuters reforçou as declarações de Moraes, destacando que o STF rejeita pressões de Trump. A agência relatou que o ministro classificou a trama como uma “organização criminosa” que tentou submeter o tribunal ao “escrutínio de um estado estrangeiro”.

A Reuters também destacou a fala de Moraes de que “a soberania nacional não pode ser difamada, negociada ou extorquida”. A agência lembrou ainda que Trump denunciou o julgamento como uma “caça às bruxas” contra seu aliado.

O jornal espanhol El País publicou um artigo da jornalista brasileira Eliane Brum, intitulado “O processo que muda o Brasil”, que destacou o julgamento dos generais envolvidos como o fim da “impunidade militar”.

O veículo chamou o processo de “imenso em termos históricos”, apontando que a trama culminou no ataque de 8 de janeiro de 2023 e que Bolsonaro, apesar de alegar inocência, admitiu reuniões para discutir formas de anular as eleições de 2022.

Jornal espanhol El País chamou processo de "julgamento histórico" Reprodução/El País

O jornal britânico The Guardian afirmou que o julgamento é a primeira vez que figuras poderosas enfrentam a Justiça por tentar derrubar a democracia brasileira, mencionando que o Brasil sofreu mais de uma dúzia de tentativas de golpe desde 1889.

O veículo também citou uma fala do ex-embaixador norte-americano Thomas Shannon, que afirmou que as pressões de Trump estão fortalecendo o presidente Lula e enfraquecendo Bolsonaro.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Perguntas e Respostas Qual foi o foco do primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro no STF? O primeiro dia do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus no Supremo Tribunal Federal (STF) foi marcado por acusações de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, é acusado de tentar descreditar o resultado eleitoral, planejar assassinatos de autoridades e incentivar a invasão dos Três Poderes. A sentença é esperada até 12 de setembro e ele pode ser condenado a até 43 anos de prisão. Como a imprensa internacional repercutiu o julgamento? A imprensa internacional destacou a soberania brasileira e as tensões com os EUA. O jornal The New York Times publicou uma reportagem sobre como Bolsonaro teria planejado anular as eleições, mencionando um "plano arriscado" elaborado entre sua derrota eleitoral e os atos de 8 de janeiro de 2023. O Times também citou um "vasto conjunto de provas" contra Bolsonaro, incluindo depoimentos e documentos. Quais foram os principais pontos abordados pelos jornais? O The Washington Post enfatizou o confronto entre o Brasil e Trump, destacando que o juiz Alexandre de Moraes mencionou tentativas de interferência externa no processo. A Reuters reforçou as declarações de Moraes, que classificou a trama como uma "organização criminosa" e afirmou que a soberania nacional não pode ser negociada. O jornal El País destacou o julgamento como um marco histórico, enquanto o The Guardian mencionou que é a primeira vez que figuras poderosas enfrentam a Justiça por tentativas de derrubar a democracia brasileira. O que foi dito sobre a ausência de Bolsonaro no tribunal? A ausência de Bolsonaro no tribunal foi atribuída a problemas de saúde, com a defesa mencionando "soluções debilitantes" relacionadas ao ataque a faca que sofreu em 2018. Quais foram as reações de Bolsonaro e seus apoiadores? O jornal destacou a mobilização de apoiadores de Bolsonaro para protestos no dia 7 de setembro, Dia da Independência, e as tentativas de Bolsonaro e seu filho Eduardo de buscar apoio do presidente dos EUA, Donald Trump. Como o julgamento se relaciona com a história do Brasil? O julgamento é considerado um marco, pois é a primeira vez que alguém é julgado por subverter a vontade do povo no Brasil. O The Guardian lembrou que o país já enfrentou mais de uma dezena de tentativas de golpe desde 1889.

