‘Panorama espantoso e tenebroso’, diz Gonet sobre atos que culmiraram na denúncia da trama golpista

O procurador-geral da República , Paulo Gonet, realiza a leitura da acusação contra o 'núcleo crucial' da suposta trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete aliados, no julgamento iniciado nesta terça-feira (2). Em sua fala, Gonet defendeu o Estado Democrático de Direito, a defesa à democracia e ressaltou a importância da denúncia apresentada.



“Os atos que compõem o panorama espantoso e tenebroso da denúncia são fenômenos de atentado com relevância criminal contra às instituições democráticas. Não podem ser tratados como atos de importância menor, como devaneios utópicos anódinos, como aventuras inconsideradas, nem como precipitações a serem reduzidas com o passar dos dias ao plano bonachão das curiosidades tão-só irreverentes da vida nacional ”, afirmou o procurador-geral.



Ainda na leitura do documento, foi afirmado que houve uma cooperação entre os denunciados , com uma coordenação e inspiração de Bolsonaro, para a execução dos atos e que, mesmo que não tenham participado de todas as etapas, todos possuem envolvimento na trama. Segundo Gonet, todos os acusados são responsáveis e que cabe apenas a mensuração da pena para cada um.



Na mesma linha, o procurador-geral ainda afirmou que “para que a tentativa se consolide não é indispensável que haja ordem explicitamente assinada pelo presidente da república”, afirmando que as ações com o intuito de romper as regras constitucionais podem ser consideradas crime, mesmo no campo das discussões de planos e etapas não consolidadas.



“Aqui, a ameaça da violência e a sua realidade se revelam nas etapas em que se desenvolvem a sequência de práticas voltadas ao assolamento das instituições democráticas. Na sua linha de desenvolvimento, ganham evidência e assumem significativa gravidade ”, afirmou.