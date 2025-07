Quem era Felix Baumgartner, paraquedista famoso por salto da estratosfera, morto aos 56 anos Morte do atleta foi confirmada por autoridades locais e repercutiu entre fãs e admiradores em todo o mundo Internacional|Do R7 17/07/2025 - 18h52 (Atualizado em 17/07/2025 - 18h52 ) twitter

Felix Baumgartner quando realizou o maior salto em queda livre da história Reprodução/X

O austríaco Felix Baumgartner, conhecido mundialmente por saltar da estratosfera em 2012, morreu aos 56 anos após um acidente com um paramotor na Itália nesta quinta-feira (17). O atleta estava de férias com a esposa na cidade de Porto Sant’Elpidio, na região de Fermo.

Segundo a imprensa local, Baumgartner decolou com o equipamento nos arredores da cidade, mas perdeu o controle durante o voo e caiu na piscina de um camping. Testemunhas disseram que o atleta passou mal antes da decolagem. Ele teve uma parada cardíaca ainda no ar e chegou ao solo inconsciente.

Uma mulher que estava no local foi atingida pela queda e levada ao hospital com ferimentos. O estado de saúde da mulher é estável, segundo a imprensa italiana.

Equipes de emergência socorreram Felix no local e um helicóptero foi acionado para transferir o atleta a um hospital da região. Baumgartner, no entanto, não resistiu à queda.

Minutos antes do acidente, ele publicou um vídeo nas redes sociais em que aparece preparando o paramotor. Na legenda, escreveu “homens ao trabalho”.

Baumgartner ganhou projeção internacional ao protagonizar um salto inédito a partir da estratosfera, em outubro de 2012. A bordo de uma cápsula elevada por um balão, ele saltou de 38.969 metros de altitude com um traje pressurizado, atravessando a atmosfera da Terra em queda livre. Durante a descida, atingiu 1.357 km/h e se tornou o primeiro ser humano a quebrar a barreira do som fora de um veículo.

A missão, patrocinada por uma empresa de energéticos e transmitida ao vivo, durou pouco mais de quatro minutos até a abertura do paraquedas. A aterrissagem ocorreu no estado do Novo México, nos Estados Unidos. O feito entrou para o Guinness Book e quebrou três recordes: maior salto em queda livre, maior velocidade alcançada por um corpo humano sem propulsão e primeiro salto supersônico sem auxílio de veículo.

Antes disso, Baumgartner já era conhecido no meio dos esportes radicais por saltos de grande altitude e por realizar manobras de base jump em locais como o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, e o prédio mais alto do mundo, em Dubai.

Inspirado pelo piloto de testes Joe Kittinger, que saltou de 31 mil metros em 1960, Baumgartner iniciou a trajetória nos esportes aéreos ainda jovem. Acumulou milhares de saltos de paraquedas ao longo da carreira e atuava também como piloto de helicóptero.

A morte do atleta foi confirmada por autoridades locais e repercutiu entre fãs e admiradores em todo o mundo. A última publicação de Baumgartner nas redes sociais, feita poucas horas antes do acidente, passou a receber homenagens de seguidores que acompanharam sua trajetória nas últimas décadas.

