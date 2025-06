Site de filmes adultos de irmã de Musk fica fora do ar por ‘grande fluxo de espectadores’ Após queda de audiência causada por polêmicas envolvendo o bilionário, Passionflix se recupera com pico de espectadores Internacional|Do R7 07/06/2025 - 13h52 (Atualizado em 07/06/2025 - 13h52 ) twitter

Tosca Musk é irmã do bilionário Elon Musk Reprodução/X/ToscaMusk

A plataforma Passionflix, de filmes e séries eróticos fundada por Tosca Musk, irmã do bilionário Elon Musk, registrou um aumento expressivo no número de acessos nos últimos dias. O crescimento coincidiu com a intensificação das tensões públicas entre Elon Musk e o ex-presidente Donald Trump.

Na última quinta-feira (5), Tosca Musk anunciou pelas redes sociais que o site ficou fora do ar temporariamente devido ao “grande fluxo de espectadores”. Pouco depois, a plataforma voltou a funcionar normalmente, com a produtora incentivando os usuários a continuarem assistindo.

No início do ano, a audiência da Passionflix havia diminuído consideravelmente, especialmente após Elon Musk ser visto fazendo um gesto polêmico durante a posse de Trump, que gerou reações negativas e afetou a imagem associada à produtora da irmã.

Tosca, que atua como presidente-executiva e produtora na Passionflix, é conhecida por adaptar romances populares para o público adulto, como a série “A Irmandade da Adaga Negra”, inspirada nos livros de J. R. Ward.

A relação de Tosca com o irmão se intensificou durante a posse de Trump, mas a ligação também trouxe desafios para a plataforma, que enfrentou instabilidade no número de usuários e críticas associadas ao contexto político.

Elon Musk deixou o cargo de funcionário especial do governo federal dos EUA no final de maio, após criticar publicamente um projeto de gastos do presidente Trump. Essa saída foi acompanhada por uma escalada de trocas de farpas entre Musk e Trump nas redes sociais.

Durante sua passagem pelo governo, Elon Musk ganhou autoridade para cortar despesas consideradas supérfluas, reduzindo o orçamento federal em US$ 175 bilhões, embora tenha prometido cortes na casa de US$ 1 trilhão. Seu envolvimento político, porém, também resultou em quedas expressivas nas ações da Tesla, especialmente na Europa.

Recentemente, Musk publicou acusações nas redes sociais, sugerindo que Trump estaria relacionado aos arquivos da investigação contra o financista Jeffrey Epstein, que tratava de tráfico sexual. As declarações alimentaram a crise entre os dois e mantiveram os holofotes sobre suas figuras públicas.

Em meio a esse cenário turbulento, Tosca Musk celebrou a retomada do interesse pela Passionflix, usando o momento para promover seus lançamentos e reafirmar o compromisso com o conteúdo para o público feminino. A plataforma, criada em 2017, defende que suas histórias são feitas para serem vistas “pelo olhar da mulher”.

