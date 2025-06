Cachorrinhos jogam hóquei em evento beneficente para adoção nos Estados Unidos

A Liga Nacional de Hóquei dos Estados Unidos promoveu, pela segunda vez, o “Stanley Pup” — evento beneficente que mistura esporte no gelo com filhotes para adoção.



Uma seleção de cachorrinhos resgatados representou os 32 times da liga, com coleiras e bandanas temáticas, e, no lugar do disco, brinquedos em formato de taco e bolinhas.



Gravado no estado americano de Virginia, o evento vai ao ar durante os jogos da verdadeira Stanley Cup, com o propósito de ajudar os bichinhos a encontrar um lar.