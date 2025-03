Análise: Putin precisa da guerra e não tem perspectivas para encerrar o confronto tão cedo

Embora o governo britânico tenha proposto um plano para pressionar trégua entre a Rússia e a Ucrânia , as negociações podem estar longe de chegarem ao fim. Em entrevista ao Jornal da Record News desta segunda (3), Kai Enno Lehmann, professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, avalia que “não há perspectivas para Putin acabar com essa guerra a curto prazo, pois além de precisar da guerra, ele precisa mostrar para o público russo algum resultado”. Por outro lado, ele considera que a alternativa seria se a Rússia fosse completamente derrotada em campo de batalha.



Kai também comenta as medidas anunciadas pelo plano britânico, que envolvem o financiamento de mísseis para a Ucrânia e o aumento da pressão econômica na Rússia. “O problema das sanções é que o impacto é lento, enquanto a Ucrânia precisa de ajuda logo”, explica.