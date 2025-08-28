Caso Lisa Cook: Trump publica nas redes sociais a carta de desligamento da ex-diretora

Lisa Cook entrou com uma ação judicial contra a ordem de demissão do presidente Donald Trump , que publicou em suas redes sociais a carta de desligamento da diretora do Banco Central dos Estados Unidos . Segundo o governante, “há motivos suficientes” para removê-la de seu cargo, relacionados com a ação de irregularidades hipotecárias.



Nesta quinta-feira (28), foi apresentado por Lisa uma queixa formal, onde o líder norte-americano é apontado por usar dessas alegações para driblar a lei que protege o Banco Central da Interferência Presidencial, ressaltando o pedido ao juiz que a mantivesse em sua função e considerasse a decisão ilegal. O departamento de justiça norte-americano afirmou o planejamento de investigação do caso.