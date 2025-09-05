Trump ironiza encontro de Putin, Xi e premiê indiano: ‘Tenham um futuro próspero juntos’
Líderes mundiais se encontraram na China para um desfile militar feito em Pequim nessa quarta-feira (3)
O presidente dos EUA (Estados Unidos da América), Donald Trump, ironizou o encontro do mandatário russo, Vladimir Putin, e do premiê indiano, Narendra Modi, com o presidente chinês, Xi Jinping, durante as comemorações do 80º aniversário da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial.
“Parece que perdemos a Índia e a Rússia para a China, a mais profunda e sombria. Que tenham um futuro longo e próspero juntos!”, escreveu em uma rede social nesta sexta-feira (5).
Na postagem, Trump também publicou uma foto que mostra os líderes mundiais durante as celebrações oficiais no país asiático.
Esse não foi o primeiro comentário sobre os países feito pelo presidente americano nesta semana. Na terça-feira (2), ele afirmou que Brasil, China e Índia “matam” os EUA com tarifas.
“Sem a aplicação das tarifas, o país não teria fechado metade dos acordos comerciais que conseguiu até agora”, acrescentou Trump em entrevista a um podcast.
Imortalidade e transplante de órgãos
Uma conversa informal entre Xi Jinping, Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un sobre a possibilidade de viver até 150 anos e transplantes de órgãos foi captada por um microfone aberto durante o desfile militar. As informações foram divulgadas pelas agências de notícias Bloomberg e Reuters.
O diálogo ocorreu enquanto os três líderes caminhavam em direção ao Portão da Paz Celestial, na Praça Tiananmen, para assistir ao desfile militar que marcou o 80º aniversário da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial.
A transmissão ao vivo das celebrações, realizada pela emissora estatal chinesa CCTV, alcançou 1,9 bilhão de visualizações na internet e 400 milhões pela TV, segundo a própria emissora.
No áudio, que durou menos de um minuto e teve trechos inaudíveis, Xi, de 72 anos, foi ouvido dizendo em mandarim: “Hoje em dia, aos 70 anos, você ainda é uma criança”. Um tradutor, retransmitindo o comentário em russo, reforçou: “Antigamente, as pessoas raramente viviam até os 70 anos, mas hoje, aos 70, você ainda é uma criança”.
Em resposta, um tradutor em mandarim, aparentemente traduzindo Putin, afirmou: “Com o desenvolvimento da biotecnologia, órgãos humanos podem ser continuamente transplantados, e as pessoas podem viver cada vez mais jovens, até mesmo alcançar a imortalidade”. Xi concluiu, também em mandarim: “As previsões são de que, neste século, há uma chance de viver até os 150 anos”.
Kim Jong-un, de 41 anos, foi visto sorrindo durante a conversa, mas não está claro se o diálogo foi traduzido para ele. O vídeo da CCTV cortou para uma tomada ampla da praça logo após o comentário de Xi, interrompendo o áudio.
