Norte-coreanos e russos brigam por temperatura do ar-condicionado na China
Assessores de Kim Jong-un e Vladimir Putin teriam disputado fisicamente o controle do climatizador
Antes da reunião entre o presidente russo Vladimir Putin e o líder norte-coreano Kim Jong-un, realizada na última quarta-feira (3), assessores dos dois países se desentenderam por causa da temperatura do ar-condicionado na sala de negociações, segundo o jornal russo Kommersant.
O episódio ocorreu na Casa de Hóspedes Estatal Diaoyutai, em Pequim. De acordo com a publicação, um funcionário norte-coreano responsável por tarefas especiais tentou aumentar a temperatura do ambiente para 23 graus Celsius, mas foi contestado por um assessor russo, que defendia a redução para 20 graus.
“O funcionário norte-coreano, embora entendesse as palavras do russo, recusou-se a ceder”, informou o jornal.
Os dois chegaram a disputar fisicamente o controle fixado na parede, colocando as mãos sobre o painel. “Um deles acabou cedendo”, relatou o Kommersant, acrescentando que provavelmente foi o funcionário norte-coreano quem desistiu do impasse.
Um vídeo publicado no canal do Telegram do jornal mostra o assessor da Coreia do Norte deixando a sala em seguida, enquanto o russo permaneceu ao lado do painel.
Pouco depois do incidente, Putin e Kim chegaram juntos em uma limusine blindada Aurus Senat. Ao contrário dos auxiliares, os dois tiveram uma reunião de duas horas e meia marcada por elogios mútuos e declarações sobre a chamada “aliança de sangue”.
O líder norte-coreano, Kim Jong-un, disse que seu país “apoiará totalmente” o Exército da Rússia como um “dever fraterno”, e o presidente russo Vladimir Putin chamou os laços dos dois países de “especiais”, informou a mídia estatal KCNA.
