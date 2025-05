Ucrânia cria ‘loja online’ de armas para acelerar acesso a tecnologias de guerra Visita ao estoque bélico virtual será feita por meio de aplicativo oficial do governo ucraniano Internacional|Do R7 01/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 01/05/2025 - 02h00 ) twitter

Interface do Brave1 Market divulgada pelo governo ucraniano Reprodução/Telegram - Mykhailo Fedorov

O governo ucraniano lançou uma plataforma online que permite às Forças Armadas comprar diretamente equipamentos e tecnologias de uso militar. Batizado de Brave1 Market, o sistema foi apresentado nesta segunda (28) pelo ministro da Transformação Digital, Mykhailo Fedorov, durante a conferência Defense Tech Era.

Inspirado em sites de comércio eletrônico, o Brave1 Market reúne mais de mil produtos voltados para o front de batalha, entre eles drones, veículos terrestres não tripulados, softwares de inteligência artificial, sistemas de guerra eletrônica, armamentos e componentes diversos. Os itens estão disponíveis para compra direta pelas unidades militares com recursos próprios.

O objetivo da iniciativa é acelerar a adoção de tecnologias eficazes pelo Exército ucraniano, que vem sofrendo pressão das forças russas no front. Segundo Fedorov, hoje os soldados recorrem a redes informais para encontrar soluções tecnológicas. A nova plataforma centraliza essa oferta e permite comparar produtos, entrar em contato com fornecedores e fechar acordos com poucos cliques.

“O Brave1 Market se tornará a Amazon para os militares, permitindo que as unidades comprem as tecnologias necessárias nas linhas de frente agora mesmo. Isso ajudará a resolver o problema da disseminação de tecnologias eficazes, já que os militares muitas vezes desconhecem as soluções já disponíveis no mercado que poderiam ajudá-los a concluir suas tarefas com mais eficiência”, disse Fedorov.

Os militares poderão usar “ePoints”, uma espécie de moeda digital distribuída pelo governo às unidades que comprovarem, com vídeos de drones, a destruição de equipamentos russos. O sistema também permitirá que os soldados deixem avaliações sobre os produtos adquiridos, ajudando outras unidades a fazerem escolhas mais eficientes.

O acesso ao Brave1 Market será feito por meio do Diia, aplicativo oficial do governo ucraniano. Algumas informações estratégicas, como tecnologias sensíveis ou restritas, estarão protegidas por um catálogo fechado, acessível apenas a usuários validados através do sistema Delta, plataforma de comando e controle em tempo real usada pelas Forças Armadas.

