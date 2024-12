Saquê deve ser declarado patrimônio cultural imaterial pela Unesco

O saquê, famosa bebida alcoólica japonesa, deve ser declarada patrimônio cultural imaterial pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura). Feita a partir do arroz com técnicas de fermentação antigas, a bebida tem três etapas de preparação. Além de sua importância histórica, o título representa uma esperança para os comerciantes do produto, já que o saquê vem perdendo popularidade no Japão e o calor fora de época resultou em uma colheita ruim de arroz.