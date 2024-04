Assista à íntegra do Jornal da Record | 01/04/2024

Alto contraste

Confira na edição do Jornal da Record desta segunda (1º): Governo determina investigação da Enel por série de apagões em São Paulo. Relator vota contra cassação do senador Sergio Moro. No Rio Grande do Norte, chuva derruba ponte e interdita estrada. Ainda sem vacinação, capital paulista tem disparada de mortes por dengue. Ataque na Síria mata general da Guarda Revolucionária do Irã. No futebol, a vantagem santista para o jogo de volta da final do Paulistão contra o Palmeiras.