Veja na edição desta quinta (28) do Jornal da Record: Rússia afirma ter provas que ligam a Ucrânia ao atentado em Moscou. Daniel Alves se apresenta à Justiça espanhola pela primeira vez desde que foi solto. Em encontro com Macron, Lula demonstra preocupação com as eleições na Venezuela.