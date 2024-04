Assista à íntegra do Jornal da Record | 05/04/2024

Alto contraste

Confira na edição do Jornal da Record desta sexta (5): Escritora é atacada por cães pitbull e está em estado grave no Rio de Janeiro. Defesa de Robinho pede redução de pena por estupro na Itália. Centro de São Paulo volta a sofrer com falhas no fornecimento de energia. Na região metropolitana do Rio, mais de dois milhões de pessoas estão sem água há três dias. Presidente Lula marca reunião no fim de semana para discutir comando da Petrobras. Israel reabre passagem para entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. No futebol, os detalhes da grande final do Paulistão no domingo.