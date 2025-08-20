Assista à íntegra do Jornal da Record | 22/07/2022
Rússia e Ucrânia firmam primeiro pacto desde o início da guerra; Investigados pelas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips se tornam réus
Veja a edição completa do JR desta sexta-feira (22) com os seguintes destaques: FGTS distribuirá R$ 13,2 bilhões aos trabalhadores até o final de agosto; Jogador Renan, do Bragantino, é preso após atropelar e matar motociclista; Rússia e Ucrânia firmam o primeiro pacto desde o início da guerra; Justiça torna réus os três homens investigados pelas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips. E, no último episódio da série especial, inteligência artificial que clona a voz humana passa a ser usada em golpes.