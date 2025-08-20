Assista à íntegra do Jornal da Record | 22/07/2022 Rússia e Ucrânia firmam primeiro pacto desde o início da guerra; Investigados pelas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips se tornam réus Íntegras|Do R7 23/07/2022 - 01h58 (Atualizado em 20/08/2025 - 16h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Veja a edição completa do JR desta sexta-feira (22) com os seguintes destaques: FGTS distribuirá R$ 13,2 bilhões aos trabalhadores até o final de agosto; Jogador Renan, do Bragantino, é preso após atropelar e matar motociclista; Rússia e Ucrânia firmam o primeiro pacto desde o início da guerra; Justiça torna réus os três homens investigados pelas mortes de Bruno Pereira e Dom Phillips. E, no último episódio da série especial, inteligência artificial que clona a voz humana passa a ser usada em golpes.