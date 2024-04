Assista à íntegra do Jornal da Record | 25/03/2024 Supremo mantém prisão de suspeitos de mandar matar Marielle; Conselho de Segurança da ONU aprova resolução de cessar-fogo na Faixa de Gaza

Veja a edição completa do JR com os seguintes destaques: Supremo mantém prisão de suspeitos de mandar matar Marielle. Conselho de Segurança da ONU aprova resolução de cessar-fogo na Faixa de Gaza. Atacante Gabigol é suspenso por dois anos por tentar fraudar antidoping. Vini Jr. chora ao falar sobre o racismo que sofre no futebol.