Assista à íntegra do Jornal da Record | 30/03/2024 Satélite que busca água em Marte é usado para rastrear desperdício no RS. Surto de infecções por bactéria rara e letal no Japão preocupa especialistas

Veja na edição deste sábado (30) do Jornal da Record: Satélite que busca água em Marte é usado para rastrear desperdício no RS. Surto de infecções por bactéria rara e letal no Japão preocupa especialistas. Após críticas de Lula, embaixador da Venezuela no Brasil pede reunião com Celso Amorim.