Assista à íntegra do Jornal da Record | 04/04/2024

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Confira na edição do Jornal da Record desta quinta (4): Polícia prende, no Pará, fugitivos da penitenciária de segurança máxima de Mossoró; fuga teve viagem de barco e passagem por cinco estados. Preso no Ceará padre suspeito de abusar sexualmente de mulher no Rio de Janeiro. Governo da Guiana reage à criação de província venezuelana no território de Essequibo. Em Taiwan, o alívio de enfermeiras que protegeram recém-nascidos durante o terremoto. No sertão do Rio Grande do Norte, moradores comemoram o transbordamento de um açude.