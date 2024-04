Caminhão-tanque que pegou fogo após tombar é retirado da via em BH Segundo informações da empresa, cerca de 30% do combustível total não vazou

O caminhão-tanque que pegou fogo depois de tombar foi retirado na tarde desta quinta-feira (14), do bairro Goiânia, na região nordeste de Belo Horizonte. Segundo a empresa, o veículo carregava 23 mil litros de combustível, sendo eles 10 de etanol, 10 de gasolina e três de diesel. Cerca de 30% desse total não vazou.

O Corpo de Bombeiros informou que ainda não é possível saber as causas do acidente e o esclarecimento da situação vai depender da perícia da polícia. As equipes da CEMIG (Companhia Energética de Minas Gerais) trabalham nesse momento para restabelecer a energia do local.