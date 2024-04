Homem é preso suspeito de tentar matar namorado da ex-mulher em BH Crime teria acontecido na região de Venda Nova; vítima foi surpreendida com tiros e agressões

Um homem, de 53 anos, foi preso, suspeito de tentou matar o atual namorado da ex-mulher. O crime foi em fevereiro, no bairro Mantiqueira, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte. O homem teria surpreendido a vítima na rua, em plena luz do dia, com tiros e agressões. Para tentar escapar, o homem correu para um salão.