Incêndio em bar começa durante troca de botijão de gás em BH Fogo atingiu estabelecimento no bairro Santa Tereza; labaredas ficaram apenas na cozinha do local

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Um incêndio atingiu um bar no bairro Santa Tereza, na região leste de Belo Horizonte. O fogo começou durante a troca de um botijão. Por sorte, as labaredas ficaram apenas na cozinha. Havia três funcionários no momento em que as chamas começaram.