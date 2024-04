Mulher denuncia ser perseguida pelo ex-marido e teme virar mais uma estatística

Alto contraste

Uma mulher denuncia estar sendo ameaçada pelo ex-marido mesmo com medida protetiva em Belo Horizonte. Ela se sente perseguida e diz que a “gota d’água” foi quando ela recebeu a visita de um homem desconhecido que estava armado. A mulher acha que se trata de alguém a mando do ex. Ela também reclama que não conseguiu ajuda da polícia para investigar a denúncia.