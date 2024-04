Ônibus do cantor Thiago Carvalho tomba e fere seis em Pouso Alegre (MG) Veículo transportava 18 pessoas; equipe ia para o norte do Estado, quando o condutor perdeu o controle da direção

O ônibus do cantor sertanejo, Thiago Carvalho, tombou nessa tarde na BR-381, em Pouso Alegre, a 373 km de Belo Horizonte. A equipe ia para o norte do Estado, quando o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista e tombou. O ônibus, que pertence ao artista, transportava 18 pessoas. Seis delas foram atendidas no local: duas com ferimentos graves, duas em estado moderado e as outras duas com ferimentos leves.

Elas foram levadas para o hospital Samuel Libânio, em Pouso Alegre. Participaram do resgate viaturas do Samu, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária Arteris Fernão Dias, responsável pelo trecho. Uma faixa da rodovia e o acostamento no sentido BH ficaram interditados por cerca de uma hora e já estão liberados. Um reboque foi acionado para retirar o ônibus. As causas do acidente ainda vão ser investigadas.