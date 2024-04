Alto contraste

Um trio foi preso em um hotel de luxo de Belo Horizonte, suspeito de aplicar golpes pela internet e clonar cartões. Segundo a polícia, eles estavam hospedados com as namoradas e pagavam tudo com cartões de crédito clonados. As vítimas dessa quadrilha eram pessoas que compravam pacotes de viagem pela internet.