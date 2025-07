10 carros automáticos usados de até R$ 40 mil Ha opções mais em conta mas cuidados com a transmissão não devem ser ignorados Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 13/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 13/07/2025 - 02h00 ) twitter

Hoje as vendas de carros automáticos no Brasil já superaram os 60% do total de veículos novos. O conforto de dirigir sem embreagem e a maior confiança no câmbio levam muita gente a optar por um modelo automático mesmo no mercado de usados.

O R7-Autos Carros selecionou dez opções com preço de até R$ 35 mil. Mas antes disso é preciso saber que ao comprar um carro usado automático é altamente recomendado fazer a troca do fluido em um mecânico especializado. Essa troca pode custar entre R$ 800 e R$ 1300 e ajuda a manter a qualidade do sistema funcionando sem trancos minimizando o risco de quebra. Confira as 10 boas opções no mercado de usados:

Nissan Livina 1.8 2012

Tabela Fipe: R$ 32.400

A Livina é uma minivan com boa relação de entrega de espaço e confiança na mecânica 1.8 16v. As versões automáticas de 2012 ficam no limite do nosso orçamento e entregam o motor 1.8 flex com 126cv e 17,5kgfm combinado com câmbio automático de quatro marchas. É um carro familiar, espaçoso e confortável e o custo de manutenção não é alto se for um veículo bem cuidado o que deve ser comprovado com histórico de manutenção.

Ford Ecosport Ford/Divulgação

Ford Ecosport XLT 2.0 2010

Tabela Fipe: R$ 34.912

O Ecosport foi um carro de sucesso no Brasil por muitos anos. Com limite de até R$ 35 mil, é possível comprar uma versão XLT equipada com motor 2.0 Duratec de 145cv e 19kgfm e câmbio automático de quatro marchas. É um motor bem durável com acionamento por corrente e embora o consumo seja elevado, é uma boa opção para a nossa lista por conta da confiança mecânica.

Toyota Corolla Toyota/Divulgação

Toyota Corolla XEI 2007

Tabela Fipe: R$ 33.700

O Toyota Corolla também fez muito sucesso no Brasil especialmente após 2003 quando estreou a geração MC conhecido como “Brad Pitty” por conta do ator que estrelou o comercial de lançamento do carro. Seu motor 2.0 de 136cv e 17,5kgfm de torque combinado com câmbio automático de quatro marchas é bastante confiável mas precisa ter recebido manutenção adequada ao longo da sua vida. Afinal, suas peças tem valor elevado no mercado de reposição.

Kia Picanto EX 1.0 2012

Tabela Fipe: R$ 38.707

Colocamos o Picanto na lista pois é possível encontrar, na prática, unidades desse carro 2012 com preço abaixo da Fipe em torno de R$ 32 a R$ 34 mil. Esse carro citadino usa motor 1.0 aspirado de 80cv e 10kgfm de torque porém equipado com câmbio automático se quatro marchas. Sua manutenção é simples pois esse motor foi usado por anos (até hoje) no HB20. Mas é preciso considerar que há poucas peças de acabamento como reposição disponíveis sendo difícil achar itens de como lanternas, faróis, pára-choques e acabamentos em geral.

Citroën C3 Citroën/Divulgação

Citroën C3 Exclusive 1.6 AT 2012

Tabela Fipe: R$ 32.200

O compacto da Citroën fez sucesso no Brasil e apesar da fama seu motor 1.6 16V é bem confiável e de manutenção simples desde que tenha recebido revisões cuidadosas. Seu motor tem 113cv e 15,8kgfm de torque que aliás é usar até hoje no Peugeot 208 e Citroën C3 nas versões automáticas. Em 2012 o câmbio era automático de quatro marchas e hoje já são seis marchas. Um Citroën C3 com bom histórico de manutenção é uma boa alternativa de carro usado.

Peugeot 207 Peugeot/Divulgação

Peugeot 207 XS 1.6 AT 2012

Tabela Fipe: R$ 25.500

O compacto Peugeot 207 também teve tempos felizes por aqui e o motor 1.6 16V é o mesmo usado pelo Citroën C3 citado logo acima. Também tem 113cv e 15,8kgfm de torque que é usado até hoje e o câmbio é do tipo automático de quatro marchas. O Peugeot requer mais cuidado com a manutenção que ao longo do tempo pode ter sido negligenciada pelo ex-dono por isso é fácil achar modelos baratos pelo mercado.

Ford Focus Ford/Divulgação

Ford Focus 2007 Ghia 2.0 AT

Tabela Fipe: R$ 22.700

O Ford Focus desta geração que é a primeira a vir ao Brasil tinha a versão automática com o motor 2.0 Duratec de 140cv e 19kgfm de torque com câmbio de quatro velocidades. O Focus já era um modelo antigo nesta época mas sua mecânica é bem confiável e embora o consumo seja alto, peças mecânicas são fáceis de encontrar. Para quem quer um carro automático sem gastar muito pode ser uma opção considerável.

Chevrolet Astra Carros na Web/Reprodução

Chevrolet Astra 2009

Tabela Fipe: R$ 34.825

O Chevrolet Astra foi um dos modelos medidos de maior sucesso da GM no fim dos anos 1990 e até os anos 2000. Tem motor 8V 2,0 litros de 133/140cv e 19,8kgfm de torque confiável apesar do consumo elevado de combustível. Isso se deve ao câmbio automático de apenas quatro marchas AF-20 que torna o carro pouco eficiente. Apesar disso, é um veículo confortável e de manutenção baixa.

Citroën C3 Aircross Citroën/Divulgação

Citroën C3 Aircross 2014

Tabela Fipe: R$ 40.304

O monovolume da Citroën é confortável, com bom espaço interno e mecânica simplificada. O Citroën usa o motor EC5 1.6 16V e oferece 122 cv de potência e 16,3 kgfm de torque. A transmissão automática é de 4 marchas, com conversor de torque. É um carro bem equipado, apropriado para famílias e tem rendimento satisfatório.

