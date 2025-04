Após aumentos, veja os 6 carros mais baratos de 2025 Hatches e até SUVs estão na lista atualizada: veja as opções Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 06/04/2025 - 11h00 (Atualizado em 06/04/2025 - 11h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fiat/Divulgação

Este ano o preço dos carros novos aceleraram bastante em todos os segmentos. Os modelos de entrada não ficaram de fora. Pelo contrário, em diversas versões foram as de entrada que mais subiram de preço.

Fiat/Divulgação

Listamos aqui os sete modelos mais baratos no começo de abril para quem pretende comprar um veículo zero km barato. O modelo mais barato da lista é o Fiat Mobi, que atualmente é vendido a partir de R$ 77.990. Veja a lista:

Fiat/Divulgação

Fiat Mobi Like - R$ 77.990

‌



O subcompacto Fiat Mobi na versão Like 1.0 é o veículo mais barato do Brasil hoje em dia. Nesse caso vem equipado com motor 1.0 Firefly, que entrega até 75 cv com torque de 10,7 kgfm. A transmissão manual é de 5 marchas. Esse configuração conta com assistente de partida em rampa, airbag duplo, freio ABS com EBD, faróis com máscara negra, controle eletrônico de estabilidade, controle eletrônico de aceleração, ar-condicionado, volante com regulagem de altura, entre outros.

Renault/Divulgação

Renault Kwid Zen - R$ 78.410

‌



O Renault Kwid Zen 1.0 foi renovado recentemente com pequenas alterações visuais. O Kwid vem equipado com motor 1.0 SCe 12V, que rende 71 cv e torque de 10 kgfm. O câmbio também é manual de 5 marchas. O compacto conta com sistema stop&start, controle eletrônico de estabilidade, assistente de partida em rampa, ar-condicionado, luzes de circulação diurna em LED, monitoramento da pressão dos pneus, entre outros.

Marcos Camargo Jr. 29.11.2024 Marcos Camargo Jr. 29.11.2024

Citroën C3 Live 1.0 - R$ 80.700

‌



O Citroën C3 representou uma mudança de chave para a marca que passou a oferecer modelos mais acessíveis no mercado. A versão de entrada é a Live 1.0 2025 tem motor 1.0 Firefly, que entrega 75 cv de potência e 10,7 kgfm de torque, além de câmbio manual de 5 marchas, similar ao Fiat Mobi, uma vez que a Citroën também é uma marca do grupo Stellantis. O modelo conta com painel digital, controle de tração e estabilidade, chave tipo canivete, ar-condicionado, assistente de partida em rampa, abertura elétrica da tampa do combustível, entre outros equipamentos.

Fiat/Divulgação

Fiat Argo 1.0 Flex - R$ 90.990

Já o Fiat Argo que fechou março como automovel mais vendido do país tem na versão “1.0 Flex” seu modelo de entrada. Nesse caso o Argo vem com motor 1.0 Firefly e câmbio é manual de 5 marchas, conta com faróis em LED, interior escuro, sistema de freios ABS com EBD e assistente de partida em rampa (HH), além de controle eletrônico de estabilidade (ESC) e tração (TC). O modelo dispõe de dois airbags, ar-condicionado, banco traseiro rebatível, brake light com alerta de frenagem de emergência (ESS), entre outros.

Marcos Camargo Jr. 08.09.2024 Marcos Camargo Jr. 08.09.2024

Peugeot 208 Active 1.0- R$ 82.990

O Peugeot 208 Active 1.0, que também vem equipado com motor 1.0 Firefly, conta com ar-condicionado, sistema de auxílio de partida em subidas, volante com regulagem de altura e profundidade, direção elétrica com assistência variável, alarme perimétrico, multimídia de 5 polegadas, quatro airbags, entre outros.

Marcos Camargo Jr. 06.03.2025

Citroën Basalt Feel 1.0 MT - R$ 91,9 mil

O SUv mais barato do Brasil é o Basalt que vem puxando para cima as vendas da linha C3 no país. Só em março foram 1.780 unidades vendidas e a versão de entrada tem motor 1.0 Firefly de 75cv e 10kgfm de torque combinado com câmbio manual. Essa versão tem painel digital de 7 polegadas, multidimidia de 10” com espelhamento sem fio e câmera de ré.

CHEGOU O SUV MAIS BARATO DO BRASIL: Citroën Basalt Feel 1.0 manual - lançamento! VEJA O VÍDEO!

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.