Com Basalt, Citroën cresce 38% no primeiro trimestre Marca de volume da Stellantis acelera com SUV compacto enquanto C3 não deslancha Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/04/2025 - 21h00 (Atualizado em 02/04/2025 - 21h00 )

No primeiro trimestre de 2025 a Citroën cresceu 1,8% de participação de mercado, melhor resultado em 11 anos. Entre janeiro e março de 2025 a Citroën vendeu 9.377 unidades ante 6.807 dos três primeiros meses do ano anterior.

O crescimento se deve ao lançamento do Basalt com 4.621 unidades comercializadas. Com isso a Citroën teve um crescimento de 38%. Segundo a marca, somando Citroën Aircross e Citroën Basalt a marca cresceu 337% com 4,4% de participação de mercado neste segmento.

O Citroën C3 é o carro que vem perdendo espaço. Com 26 mil unidades vendidas em 2023 no ano passado o volume caiu para 20 mil unidades. Hoje o compacto é o 50° colocado no ranking de vendas da Fenabrave com 1.088 unidades vendidas em março.

E foi justamente no mês de março também representou o melhor mês de emplacamento do Citroën Basalt, com 1.714 unidades. A gama tem versões equipadas com motor 1.0 Firefly e Turbo 200, além de duas opções de câmbio: manual de cinco marchas e automático CVT com sete marchas simuladas. Toda a linha conta com o já conhecido sistema multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple Carplay três conectores USB, comandos no volante e seis alto-falantes.

