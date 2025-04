Argentina incentiva montadoras a mostrarem volume de impostos em veículos Resolução 4/2025 expõe tributos federais, municipais e estaduais Autos Carros|Marcos Camargo JrOpens in new window 02/04/2025 - 09h00 (Atualizado em 02/04/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Toyota/Reprodução

O governo de Javier Milei na Argentina editou a resolução 4/2025 da Secretaria de Comércio que prevê de forma transparente a exposição da quantidade de impostos cobrados pelos veículos. E a Toyota foi a primeira marca a expor os tributos no site da montadora no país vizinho. Contando impostos estaduais, federais e até municipais os argentinos pagam entre 40 e 50% de tributos. E essa medida vem criando um movimento de empresários por uma redução ainda maior dos impostos cobrados.

Toyota/Reprodução

Este foi um segundo movimento para o setor automotivo que viu os impostos caírem de 35 para 18% no caso da alíquota por motorização cobrada no país vizinho. A redução foi aplicada sobre os veículos com motorização maior como picapes, SUVs e veículos diesel.

Toyota/Reprodução

Em 2024 o mercado argentino recebeu 414 mil veículos novos, uma queda de 7,6% em relação a 2023 mas com viés de forte alta no segundo semestre do ano passado segundo dados da Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

‌



Fiat/Reprodução

Recentemente Pablo Sibilla, CEO da Renault na Argentina, disse em uma entrevista ao Fábrica Podcast que “um carro argentino paga 54% de impostos quando os Estados Unidos paga 6%. Essa tributação brutal na Argentina comparada com outros países faz com que os carros sejam mais caros na Argentina”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.